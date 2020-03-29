هذا موعد ذروة انتشار كورونا في مصر

بعدما أعلن خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية السبت، عن عزل 10 مراكز ومدن في عدد من المحافظات بسبب اكتشاف إصابة وعدوى لبعض الحالات بفيروس كورونا، كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد عن الموعد المحتمل لوصول انتشار الوباء المستجد إلى ذروته في مصر، وفق البيانات المتوفرة.

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في التفاصيل، قالت زايد، في مداخلة هاتفية مع قناة تلفزيونية مصرية، إن الذروة عادة ما تبدأ خلال الأسبوع السادس أو السابع من انتشار كورونا، بحسب البيانات والمعلومات المتوفرة عن الدول التي سبقت في انتشار "كوفيد-19".

إجراءات خففت حدة الوباء

وأضافت أن ذروة كورونا لم تبدأ في مصر حتى الآن، وذلك نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في وقت مبكر.

كما ذكرت أن الدولة اتخذت هذه الإجراءات منذ يناير الماضي، إضافة إلى أنه تم التقصي بشكل دقيق عن كل المخالطين للحالات المصابة، مما قلل انتشار المرض بشكل كبير، بحسب تعبيرها.

وأشارت وزيرة الصحة المصرية إلى أن اليوم الأحد سيكون بداية الأسبوع السابع.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية كانت أعلنت، مساء الجمعة، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 6 وفيات جديدة.

وأوضحت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 536 حالة و30 حالة وفاة.