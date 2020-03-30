الصحة العالمية: أمام مصر فرصة ذهبية للتغلب على كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية أن مصر أمامها فرصة ذهبية للتغلب على وباء كورونا، خاصة أن أرقام المصابين والضحايا بسبب الفيروس، تؤكد قدرة ونجاح النظام الصحي في البلاد على المواجهة وبقوة.

وقال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحافي عقد في القاهرة اليوم الاثنين بالفيديو كونفرانس، لاستعراض النتائج والتوصيات الرئيسية لبعثة المنظمة لمصر بخصوص كورونا، إنه وحتى أمس الأحد وصلت الأرقام بمصر إلى 609 حالات إصابة، و40 حالة وفاة ،و182 تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية من بينهم 132 تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفى، وهذه نتائج تستحق توجيه الشكر للأطباء وأطقم التمريض وغيرهم من العاملينَ في المجال الصحي في الخطوط الأمامية لمكافحة هذه الجائحة.

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وأضاف قائلا: أؤكد أننا نحتاجُ إلى التزام من الحكومة والقطاع الصحي والمجتمعات على حدٍّ سَواء لمكافحة هذه الجائحة وهذا يتطلب أعلى قدر من التنسيق والتعاون، إن كان على مستوى الحكومة أو ما بين الشعب والدولة، متابعا بالقول إنه ينبغي ألا ندعَ الخوف يتغلب علينا في معركتنا مع هذا الفيروس، وأيضا يجب أن نتعلم من تجارب الدول التي انتشر بها المرض ونساعدُ في تقليلِ الانتشارِ المجتمعي.

إلى ذلك، وجه جبور رسالة إلى الشعب المصري، وقال يجب أن يلتزم كل شخصٍ منزله، لكي لا نضغط على النظام الصحي، وأن يتبعوا جميع أساليب الوقاية وأن يهتموا بصحتهم الجسدية والنفسية.

أما حول آخر المستجدات بشأن نتائج زيارة وفد منظمة الصحة العالمية للبعثة التقنية المعنية بالمرض في مصر والذي اختتم عملَه الأسبوعَ الماضي فقال جبور "أود التوضيح أن هذه البعثة كانت لفريق من الخبراء قاموا بزيارة أماكن مختلفة بمصر بهدف فهم الوضع الراهن، واستعراض أنشطة الاستجابة الحالية، وتوفير الدعم التقني الميداني، حسب الاقتضاء، وتحديد مواطن القوة والفجوات لتوجيه أولويات الاستجابة."

فرصة ذهبية

من جانبه قال إيفان هيويتن قائد البعثة ومدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية بمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط إن الفرصة ذهبية أمام مصر للسيطرة على وباء فيروس كورونا. وأضاف أن الفرصة المتاحة أمام مصر لا تعني التخاذل، بل يجب عدم التوقف عن ممارسة الخطط وتنفيذها بدقة، مشيرا إلى أن أول حالة تم تسجيلها في مصر كانت في 14 فبراير الماضي، وتعاملت وزارة الصحة باستجابة قوية وكانت مهتمة بتنفيذ الخطة الموضوعة للمواجهة.

كما أشار إلى أنه اطلع مع الوفد المرافق له على الخطط الموضوعة، وزار غرفة الأزمات والـ"كول سنتر" وخطة علاج المرضى، وخطة مراقبة ومراجعة الرسائل التوعوية، وكذلك نظم تتبع المخالطين والعزل، وهي التي ستؤدي إلى احتواء المرض، مشيدا بقدرات الحكومة المصرية ووزارة الصحة في ذلك الأمر.