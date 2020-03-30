مصر.. استمرار غلق المتاحف والمواقع الأثرية لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية تمديد غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية حتى منتصف أبريل المقبل، للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفقاً للمعايير العالمية، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أنه سيتم استمرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية أمام الزيارة، بالإضافة إلى استمرار غلق المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق، وتعليق جميع الفعاليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية، وذلك حتى 15 أبريل 2020، وسيتم خلال هذه الفترة استكمال أعمال تعقيم وتطهير كل المتاحف والمناطق الأثرية والفنادق على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد أغلقت جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر وكافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق أمام الزائرين من الخارج، كما قامت بتعليق جميع الفعاليات والمناسبات الاجتماعية والحفلات، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات، التي تتضمن وجود مجموعة كبيرة من المواطنين.