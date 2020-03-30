مصر.. 47 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، اكتشاف 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد الاثنين، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.

وقالت زايد، خلال لقاء مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 41، بينما بلغ إجمالي عدد المصابين 656.

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كما أشارت إلى أن هناك 182 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابي إلى سلبي، بينما بلغ عدد الحالات التي تعافت وخرجت من المستشفى 132.

واستعرضت زايد التوزيع الجغرافي لعدد المرضى بالمحافظات المختلفة، وموقف التقصي الذي تجريه فرق الوزارة، حيث كلف مدبولي بزيادة عدد المعامل بالمستشفيات التي تسمح بإجراء التحليل الخاص بكورونا.

إلى ذلك أوضحت الوزيرة أنه يوجد حاليا 26 معملاً على مستوى المحافظات لإجراء التحاليل، وستتم زيادتها خلال الـ48 ساعة القادمة.