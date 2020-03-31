السيسي يطمئن المصريين: ما تحقق بمواجهة كورونا جيد

علي ضوء متابعتي علي مدار الساعة لكافة الجهود و الإجراءات المتبعة لمواجهة إنتشار ڤيروس "الكورونا"...أجد أن ما تحقق حتي الآن جيد و يدعو للاطمئنان و هذا وإن دل فهو يدل علي جدية و تكاتف كافة أجهزة الدولة و المواطنين ..١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) March 31, 2020

طمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المصريين على ما تحقق في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكتب السيسي على حسابه في موقع "تويتر" أنه يتابع على مدار الساعة كافة الجهود والإجراءات المتبعة في مصر لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مضيفاً أن "ما تحقق حتى الآن جيد ويدعو للاطمئنان".

وأضاف أن "هذا إن دلّ فهو يدل على جدية وتكاتف كافة أجهزة الدولة والمواطنين" في هذه الأزمة.

وناشد الرئيس المصري مواطنيه بالاستمرار بجدية وحزم في تنفيذ هذه الإجراءات، "حتى نعبر هذه الأزمة".

وفرضت مصر حظر تجوّل ليلياً الأسبوع الماضي لمدة أسبوعين في محاولة لاحتواء الوباء.

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وكانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، قد أعلنت أمس الاثنين اكتشاف 47 إصابة جديدة بكورونا في البلاد، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في مصر إلى 41، بينما بلغ إجمالي عدد المصابين 656.

في سياق متصل، وجّه السيسي أمس الأجهزة المعنية إلى توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، بينما تتزايد المخاوف العالمية بشأن الأمن الغذائي في خضم أزمة فيروس كورونا.

ولم تشهد مصر موجات الشراء المذعورة التي انتشرت في دول أوروبية كثيرة، لكن مسؤولين سعوا رغم ذلك إلى طمأنة المواطنين إلى أن هذا السلوك غير ضروري وأن البلاد لديها مخزونات كافية.

وشدد السيسي على دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان الذي عادة ما يتزايد فيه الاستهلاك.