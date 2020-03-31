بالصور.. هكذا يعيش سكان بنايتين تحت الحجر الصحي بمصر

قررت السلطات المصرية وضع بنايتين سكنيتين في محافظة بورسعيد شمال شرقي البلاد، في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، بعد ثبوث إصابة اثنين من سكانهما بفيروس كورونا ونقلهما لمستشفى العزل.

وقرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد تطبيق الحجر المنزلي على سكان البنايتين، اللتين تقعان في منطقتي الوفاء ومبارك بحي الضواحي، بعد ثبوت حالتين إيجابيتين بهما، وتعقيم البنايتين، مع التكفل بكافة مستلزمات ومعيشة سكانهما خلال فترة الحجر.

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وقامت لجنة من المحافظة ضمت مسؤولين بمديرية التضامن الاجتماعي والطب الوقائي بمتابعة التنفيذ وتلبية احيتاجات السكان، حيث أكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، للـ "العربية.نت" أنه تم التنبيه على السكان بعدم مغادرة المكان، مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهما، طوال فترة الحجر من طعام وشراب ودعم مادي، وذلك كإجراء احترازي للحفاظ عليهم وحمايتهم.

إلى ذلك، تقوم فرق من المحافظة بتوصيل المستلزمات لسكان البنايتين يومياً، وتوزيع أكياس للقمامة لكل شقة لتجميع القمامة على أن يتم نزول الأكياس الساعة الرابعة عصراً عند بوابة العمارة، ودفع عنصر التطهير الخاص بالحي لتطهير الأكياس قبل رفعها من جانب عمال النظافة، فيما تم توزيع 62 كرتونة مواد غذائية لسكان البنايتين.

وأكد اللواء أحمد قاسم إنه تم تعقيم وتطهير العمارتين والعمارات المجاورة، لهما كما قام فريق من الطب الوقائي بتوقيع الكشف الطبي على سكانهما، للتأكد من عدم وجود إصابات بالفيروس، ومتابعة الحالة الصحية لهم، فيما قررت مديرية الأمن عدم السماح بدخول أو خروج السكان أو أي زوار للعقارين.

وأضاف أنه يتم إعداد وجبات جاهزة ووجبات ساخنة لتوزيعها على السكان، كما يتم حالياً تجهيز كرتونة تكفي احتياجات كل أسرة لمدة شهر، تشمل مواد غذائية من لحوم ودواجن وزيت وسمن وسكر وأرز وفول وشاي، وكل مستلزمات الأسرة من مواد غذائية وتقديمها لهم، مع تلبية كافة المطالب الخاصة بالسكان لحين الانتهاء من فترة الحجر المنزلي.