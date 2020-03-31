لاعب "منتخب مصر" مصاب بكورونا.. واتحاد الرياضة يوضح

بعدما ترددت فى الساعات الماضية أنباء عن إصابة لاعب المصارعة المنتسب سابقا للمنتخب المصري محمود فوزي بفيروس كورونا، خلال تواجده فى أميركا، خرج رئيس اتحاد المصارعة عصام النوار عن صمته وأكد أن اللاعب المذكور لا يمثل منتخب مصر، خاصة أنه هاجر منذ عامين إلى الولايات المتحدة، وقبل السفر تم التحقيق معه وإيقافه 4 سنوات بسبب ما بدر منه من سب للاتحاد عبر فيسبوك، ونشر فيديوهات مسيئة للاتحاد.

موضوع يهمك أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، اكتشاف 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد الاثنين، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة... مصر.. 47 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة مصر

كما أوضح النوار في حديث مع وسيلة إعلام محلية، بعدما تداولت صور للاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي راقدا في أحد المستشفيات لابسا كمامة، أن الاتحاد ليس مسؤولا عن اللاعب منذ رحيله عن مصر حتى اليوم، بعد إيقافه.

يشار إلى أن اللاعب محمود فوزي كان نشر فيديو تحدث فيه عما أسماه "اضطهاد الاتحاد له واستبعاده من بطولة البحر المتوسط على حساب لاعب آخر بسبب المجاملات والمصالح الشخصية".

إلى ذلك، يؤكد اتحاد المصارعة أنه ليس لديه لاعبون عالقون خارج البلاد حاليا، مشيرا إلى أنه سيرد على الأولمبية بذلك بعد وصول خطابات رسمية للاستفسار.

عاااااااجل

إصابة لاعب منتخب مصر للمصارعة محمود فوزي بفيروس كورونا أثناء وجوده في أمريكا

نتمني له الشفاء العاجل...دعواتكم له pic.twitter.com/6dXnMoU9mV — んodﾑ3آلُٻڊيَلُ (@Yakaraby3laua) March 30, 2020

47 إصابة جديدة في مصر

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، اكتشاف 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، الاثنين، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.

وقالت زايد، خلال لقاء مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 41، بينما بلغ إجمالي عدد المصابين 656.