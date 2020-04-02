السيسي يوجه بتحمل نفقات الحجر الصحي للعائدين من الخارج

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحمل الدولة لنفقات الحجر الصحي للعائدين من الخارج لمواجهة كورونا، وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية.

ووجه السيسي صندوق تحيا مصر بتحمل نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، وفقا لقرار الحكومة بإلزام العائدين بدخول الحجر الصحي، لمدة أسبوعين، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وقال أسامة هيكل وزير الإعلام المصري إن الرئيس السيسي وجه صندوق "تحيا مصر" بتحمل تكاليف الحجر الصحي للعائدين من الخارج ممن عادوا بالفعل وحتى الآن.

موضوع يهمك سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، 150حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي 814.كما تم تسجيل... كورونا.. تسجيل 150حالة في الإمارات والإجمالي 814 فيروس كورونا

وأضاف أنه بعد غلق خطوط الطيران بقرار من الدولة جرى التخطيط لإجلاء العالقين، مضيفا أنه هناك توصية من منظمة الصحة العالمية بوضع كل العائدين من الخارج بالحجر الصحي.

وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه عدد من المصريين العائدين من الكويت يرفضون الخضوع للحجر، هاتفين: "مش هنروح الحجر"، وذلك عقب صولهم مطار القاهرة.

ورداً على ذلك، قررت وزارة الصحة، الثلاثاء، إلزام جميع العائدين من الخارج بكتابة إقرار بدخول الحجر الصحي "كشرط للعودة".

وقالت الوزارة إن على المصريين العالقين بالدول المختلفة ضرورة كتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحي فور وصولهم إلى البلاد.

وذكر مصدر بوزارة الطيران بأنه تم تطبيق القرار ابتداءً من الثلاثاء على المصريين العائدين من باريس ولندن، حيث تنظم شركة مصر للطيران رحلتين إلى باريس ولندن لإعادة العالقين هناك.

وأشار المصدر إلى أن توقيع الراكب للإقرار إجباري كشرط لصعود الطائرة، مؤكداً أن هذا الإجراء سيطبق على كافة الرحلات الاستثنائية التي تنظمها مصر للطيران بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة حماية لهم ولأسرهم في مصر.