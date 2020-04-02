تفاصيل اجتماع لجنة أزمة كورونا في مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا".

وقال رئيس الوزراء، إن عقد الاجتماع يأتي بهدف استعراض الوضع الحالي والتدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة تداعيات "كورونا"، تمهيداً لوضع عدد من البدائل والسيناريوهات المقترحة للتعامل بشكل مرحلي مع الأزمة، مشدداً على ضرورة التنسيق التام بين الجهات التي تم تكليفها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة، مع مراعاة توفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة لجميع المستشفيات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإمكانات التي تتوافر بالمستشفيات التي تتبع وزارة الصحة، وكذا المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، إلى جانب المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، حيث تم التأكيد على التنسيق بين جميع الأطراف بما يخدم المواطنين بترتيب وتنسيق تام بين وزيري التعليم العالي والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه سيتم توفير 1000 سيارة كعيادات متنقلة، لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة في مواقع العمل والإنتاج، بما يخدم جموع العاملين في تلك المواقع.

وأوضح الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، أنه تم عقد اجتماع حضره ممثلون عن الشركات في جميع القطاعات، سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص، وتمت مراجعة موقف كافة السلع التموينية، والتأكد من توافرها حتى موعد حلول عيد الاضحي.

وأشار إلى أن الشركات بدأت في تجهيز مخزون استراتيجي من السلع، والتأكيد كذلك على عدم مواجهة أية مشكلات تتعلق بتوافر المواد الخام في أي قطاع.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، وجود مخزون استراتيجي كافٍ من مختلف المواد البترولية.