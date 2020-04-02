مصر.. تعافي حامل من كورونا وسلامة الجنين

مازال الأمل في الشفاء كورونا يتجدد كل يوم حتى بالنسبة للحالات التي تحذر منها منظمة الصحة العالمية، وهي حالات كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والحوامل بسبب ضعف مناعتهم.

وأعلن مستشفى إسنا للعزل في مصر، الخميس، شفاء 9 حالات من المصابين بفيروس كورونا، وخروجهم من المستشفى، وكانت المفاجاة أن من بينهم سيدة حاملا، فيما استقرت حالة مصاب خمسيني آخر مصاب بالفشل الكلوي.

وذكر مصدر طبي بالمستشفى أن 9 حالات من المصابين بفيروس كورونا في المستشفى تعافوا تماما، وخرجوا، الخميس، بينهم 8 من المصريين وسائح أجنبي، حيث تلقوا العلاج والرعاية الكاملة وجاءت نتائجهم سلبية.

وكشف أنه كان من بين الحالات المصابة سيدة حامل تماثلت للشفاء التام، كما تم الاطمئنان على سلامة الجنين، مضيفا أن من بين الحالات مريضا خمسينيا بالفشل الكلوي، وتم إجراء جلسة غسيل كلوي له وهو بالعناية المركزة.

وأوضح أن الحالات التي أعلن شفاؤها كانت من محافظات الأقصر والمنيا والدقهلية والبحر الأحمر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أعلن، الخميس، أن الوضع في مصر بالنسبة لفيروس كورونا آمن، حيث بلغ عدد الإصابات حتى الآن نحو 850 إصابة.

وذكر في مؤتمر صحافي، أنه تم غلق قرى كاملة بسبب كورونا، مناشدا المواطنين الالتزام بقرارات حظر التجول، والإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع القادم.