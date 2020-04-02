مصر .. رفع مكافآت الأطباء الجدد لمواجهة كورونا

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع مكافأة أطباء الامتياز في البلاد - وهم الذين أنهوا دراستهم في كليات الطب ويقومون بالخدمة لمدة عام في المستشفيات بعد التخرج مباشرة - إلى 5 أضعاف قيمة المكافأة الحالية تقديرا لدورهم في مكافحة وباء كورونا.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الصحي وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، على النحو الذي يُسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح وزير المالية في بيان صحافي اليوم الخميس أن هناك تكليفًا رئاسيًا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر، التي تتراوح حاليًا من ٤٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٩.

موضوع يهمك تحول آلاف من طالبي اللجوء إلى "قنبلة موقوتة" داخل مخيمات مكدسة في اليونان، بعد اكتشاف 20 حالة إصابة بفيروس كورونا وفرض... اللاجئون باليونان بمهب كورونا.. والمخيمات "قنبلة موقوتة" العرب و العالم

وأضاف الوزير أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًا لحوالي ١٢ ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر، على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية ٣١٦ مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه تم على الفور إتاحة ١٠٠ مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة في مكافأة أطباء الامتياز.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة ٧٥٪ في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض ليرتفع الحد الأدنى له من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيهًا بتكلفة إجمالية ٢,٢٥ مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.

وأوضح وزير المالية المصري أن العام المالي المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالدولة، تُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويستفيد منها العاملون في القطاع الصحي، حيث سيتم منح علاوة دورية ٧٪ من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و١٢٪ من المرتب الأساسي لغير المخاطبين، ومنهم الأطباء، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام، وسيتم أيضًا منح حافز إضافي لكل العاملين والموظفين بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين ١٥٠ جنيهًا إلى ٣٧٥ جنيهًا شهريًا، لافتًا إلى أن العاملين في القطاع الصحي سوف يستفيدون أيضًا من زيادة حد الإعفاء الضريبي من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى حد الإعفاء الشخصي البالغ 7 آلاف جنيه.