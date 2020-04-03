مصر.. تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الجمعة، تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 985، وتسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 66.

وأكدت الوزارة في بيان، خروج 15 مصرياً من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.

موضوع يهمك أعرب مسؤول حقوقي بالأمم المتحدة عن قلقه، الجمعة، بشأن السجناء بعد تقارير حول اضطرابات أثارتها المخاوف من تفشي فيروس... وسط تفشي الوباء.. الأمم المتحدة قلقة بشأن سجناء إيران إيران

وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصرياً، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقاً، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وأشارت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 66 حالة وفاة.

وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.