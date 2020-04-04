كورونا يتسلل إلى معهد الأورام في مصر.. ويصيب 15

أعلنت نقابة أطباء مصر، ليل الجمعة، إصابة 15من الطاقم الطبي بمعهد الأورام في القاهرة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر مصدر مسؤول في النقابة لـ"العربية.نت" أن التحاليل أكدت إصابة 15 من الطاقم الطبي بمعهد الأورام بالقاهرة بفيروس كورونا، مضيفا أن المصابين 4 أطباء و11 من طاقم التمريض.

موضوع يهمك بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية في تمديد "هوية مقيم" آلياً للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في... نبأ سار للمقيمين في السعودية.. تمديد الهوية بلا مقابل اقتصاد

من جانبها، أرسلت النقابة خطابا رسميا إلى وزارة الصحة، تطلب معرفة بيانات جميع الأطباء المصابين بفيروس كورونا، تمهيدًا للتواصل مع أسرهم وعائلاتهم، وتسهيل وتقديم الخدمات لهم.

إغلاق المعهد

ولاحقاً، أعلن مدير المعهد القومي للأورام في مصر، الدكتور حاتم أبو القاسم، غلقه، قائلاً في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "الحكاية" المُذاع عبر "MBC مصر"، مساء الجمعة، إن المعهد سيتم غلقه حتى اليوم السبت، أمام المرضى لتطهيره وتعقيمه.

ويوم الاثنين الماضي، توفي أول طبيب في مصر بفيروس كورونا وهو الدكتور أحمد اللواح أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، كما أصيب الدكتور أحمد عبد الله استشاري الأمراض الصدرية بدمياط بكورونا، وتعافى من الفيروس بعد قضائه فترة في مستشفى العزل بأبو خليفة في الإسماعيلية.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 985 حالة بعد تسجيل 120 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، وارتفاع عدد الوفيات إلى 66 بعد تسجيل 8 حالات وفاة.