مصر.. 85 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل 85 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و5 حالات وفاة.

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وذكرت الوزارة في بيان رسمي أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقاً، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 5 مصريين.

كما قالت إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله حتى السبت بلغ 1070، من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

إلى ذلك أعلنت خروج 25 من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، بينهم 3 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 241.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية ارتفعت لتصبح 306، من بينهم الـ241 متعافياً.