"أوقاف" مصر: لن نفتح المساجد برمضان إذا استمر الوباء

أعلن وزير الأوقاف المصري، السبت، أنه إذا استمر نشاط فيروس كورونا بالتفشي فإن المساجد ستغلق في رمضان.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، أنه لا فتح للمساجد قبل تمام زوال علة الغلق وهي الوباء، وألا يتم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة في البلاد، وكذلك عودة الحياة إلى طبيعتها وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات لم تعد تشكل خطراً على المواطنين.

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وأكد وزير الأوقاف المصري أنه إذا استمر في رمضان نشاط الفيروس فإننا ملتزمون بغلق المساجد، حفاظا على النفس والتزاما بشرع الله.

لا لإقامة موائد هذا العام

كما أكدت الوزارة، أنها لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام، وذلك للحرص على صحة المواطنين لمنع التجمعات بأعداد كبيرة، واتباعاً للإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت على جميع أهل الخير ولجان البر والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في الشهر الكريم أن تبادر بإخراج ذلك نقدًا أو سلعًا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول شهر رمضان.

وأضافت الوزارة أن النقد أنفع للفقير لسعة التصرف فيه. وفيما يتصل بلجان البر التابعة للأوقاف فيقتصر الأمر فقط على دفع المبالغ النقدية من خلال الفيزا كارت دون سواها وبالإجراءات القانونية المتبعة.

وأشارت أنه لا يسمح بغير ذلك هذا العام تحقيقاً للصالح العام وحرصاً على الجميع ونوهت الوزارة أن هذا التنبيه المبكر حتى لا يقوم أحد ممن كانوا يقومون على الموائد في الأعوام السابقة بجمع أية أموال لحساب هذه الموائد.

مرفوضة شرعاً

هذا وكان الأزهر قد أكد أن التجمعات للدعاء في زمن الأوبئة مرفوضة شرعاً، مطالباً الجميع الالتزام بالحظر ووقف التجمع حتى لو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعة وبالتالي مخالفة نصائح الأطباء الذين أفادوا أن هذا الفيروس ينتشر بسبب الاختلاط والازدحام؛ وهو ما يؤدِّي إلى إيقاع الضَّرر بالنفس وبالغير.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 985، وتسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 66.