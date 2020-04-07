كورونا.. مدن جامعية ومستشفيات جديدة للعزل في مصر

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة 88% من الحالات المصابة بفيروس كورونا، في مصر ظهرت عليهم أعراض بسيطة.

وقالت خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا في مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن 91% من الحالات الألف الأولى المصابة بفيروس كورونا، تلقت الرعاية الطبية في غرف المستشفيات العادية، فيما تم تقديم رعاية طبية أعلى لـ 9% فقط من إجمالي الحالات الألف الأولى.

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وذكرت أن 4% فقط من نسبة الـ 9% المشار إليها احتاجوا لرعاية مركزة وأجهزة تنفس صناعي، و5% تلقوا العلاج في غرف رعاية مركزة بدون الحاجة لأجهزة تنفس صناعي مشيرة إلى أن الحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية بلغت 396 حالة، فيما ارتفعت الحالات التي تم تعافيها وخروجها من المستشفيات إلى 259 حالة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة المعنية بالتعامل مع أزمة "كورونا"، والعمل على تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة، بما يسهم في التعامل بشكل فوري مع أي مستجدات تتعلق بهذه الأزمة، ويضمن سلامة وصحة المواطنين، مشيرا إلى توجيه رئيس الجمهورية بأن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، العمل على رفع كفاءة عدد من المدن الجامعية، التي تتبع وزارة التعليم العالي، لاستخدامها في العزل الصحي للحالات التي تحمل المرض، ولكن لم يظهر عليها أعراض الإصابة ،ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة، وتحتاج للعزل فقط، وذلك بهدف عدم الضغط على المستشفيات المختلفة.

وقال إنه يتم العمل حاليا في عدد من المدن الجامعية لتجهيزها، وستكون هناك فرق طبية بها لمتابعة الحالات التي سيتم تحويلها لها.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي استعدادات المستشفيات الجامعية للمشاركة بإمكاناتها في جهود مواجهة "كورونا"، وكذا إمكانية استخدام المدن الجامعية كمستشفيات عزل، مشيراً إلى أنه قد وقع الاختيار على عدد من المدن الجامعية كمرحلة أولى بجامعات القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة، المنيا، وحلوان.

وأوضح الوزير أن إجمالي عدد مباني المدن الجامعية، والتي تم اختيارها كمستشفيات عزل، يبلغ 33 مبنى، بواقع 5828 غرفة، تخدم 11304 أفراد، فيما يبلغ عدد مباني المدن الجامعية التي تم اختيارها كأسبقية ثانية بجامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط، 16 مبنى، تضم 2799 غرفة، تخدم 5154 فرداً، مشيراً أيضاً إلى أن عدد مباني المدن الجامعية، بجامعتي عين شمس وأسيوط، والتي تم اختيارها كأسبقية ثالثة يبلغ عدد 8 مبانٍ، بواقع 1961 غرفة، تخدم 3394 فرداً.

ونوه الوزير خلال الاجتماع إلى الجهود التي تقوم به بعض الجامعات لابتكار أجهزة تنفس صناعي، وما يتم اتخاذه من خطوات للتنسيق بشأن اعتمادها، وتصنيعها محلياً.