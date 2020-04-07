مصر: 128 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

أعلنت الصحة المصرية، الثلاثاء، تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة.

وكشفت عن شفاء 17 شخصاً، بينهم أجنبي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى276 حالة حتى اليوم.

كما أوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافياً.

هذا وتم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى، الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها، و 94 حالة وفاة.

خطة لمواجهة كورونا

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة الوباء، واسترشادًا بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة حتى الآن، سيتم نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا والتي تبلغ من العمر أقل من 50 عامًا، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات "الأشعة"، إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد أن أمضوا مدة العلاج المقررة طبقًا للبروتوكول العلاجي وهي 5 أيام) وتقييم حالتها الصحية.

وأشارت إلى أنه سيتم استكمال فترة المتابعة لتلك الحالات بداية من، الأربعاء، في تلك الأماكن المعدة طبيًا، وفقًا لمعايير وزارة الصحة، وذلك لحين سلبية تحاليلهم وخروجهم نهائيًا بعد تمام شفائهم.

وأضافت الوزيرة أن تلك الأماكن تم تجهيزها طبيًا على أعلى مستوى من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، كما أنها مزودة بعيادات للمتابعة ومعامل ووحدات للأشعة وصيدلية خاصة، بالإضافة إلى توافر الأطقم الطبية اللازمة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة وتضافر الجهات المعنية كافة وعلى رأسها كل من القوات المسلحة، وزارة الصحة والسكان، وزارة التعليم العالي، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، لمواجهة الجائحة.