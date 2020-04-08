الخامسة في القائمة.. هذه القرية المصرية تحت الحجر

انضمت قرية المعتمدية في محافظة الجيزة، جنوب مصر، إلى قائمة القرى التي فرض عليها حجر ذاتي، بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين سكانها.

وقالت محافظة الجيزة إنه في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، فقد تم فرض حجر صحي على قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة، اعتباراً من مساء الثلاثاء، ولمدة 14 يوماً حفاظاً عليهم وذويهم.

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وأكدت المحافظة أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لأهالي القرية، تشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وألبان الأطفال للمنازل، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أي حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، فضلاً عن توفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن.

توفير كافة المتطلبات

كما كلف محافظ الجيزة مديريات التموين والتضامن والجمعيات الأهلية لتوفير كافة السلع التموينية والخبز والخضراوات والفاكهة.

وذكرت المحافظة أنها وكافة أجهزتها ستقوم على توفير أي متطلبات أخرى للقرية، وبما يلبي أي احتياجات للمواطنين فوراً، كما سيتم نشر سيارات لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل القرية.

وبدأت المحافظة في نشر سيارات تحمل مكبرات الصوت تجوب شوارع القرية، لنشر التوعية الصحية اللازمة والتعاون مع الأجهزة الامنية والتنفيذية حتى الانتهاء من تلك المرحلة الاستثنائية.

قرى تحت الحجر

هذا وكانت السلطات المصرية قد فرضت حجرا صحيا ذاتيا على قرى الهياتم بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، ودموشيا التابعة لمحافظة بني سويف، وأبو ربيع التابعة لمحافظة الإسماعيلية، ومن قبلهم قرية السماحية التي شهدت وفاة أول مصرية بكورونا، بسبب انتشار وتزايد حالات الإصابة بها.

إلى ذلك، أعلنت الصحة المصرية تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة الثلاثاء وقالت إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى، الثلاثاء، بلغ 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 94 حالة وفاة.