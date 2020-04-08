تفاصيل أول يوم حجر صحي لقرية مصرية بسبب كورونا

كشف سكان قرية المعتمدية التابعة لمدينة كرداسة بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، والتي انضمت أمس لقائمة القرى، التي فرضت عليها السلطات المصرية حجراً صحياً بسبب كورونا، تفاصيل أول يوم في الحجر بعد تزايد حالات الإصابة بها.

وقالوا لـ"العربية.نت" إن الحياة تسير بصورة طبيعية تماماً، داخل القرية، حيث خرج المواطنون إلى أعمالهم في الصباح، وعادوا قبل سريان حظر التجول، كما استمرت الأسواق، وحركة الحياة اليومية داخل القرية، كما هي دون تغيير، مضيفين أن السلطات فرضت طوقا أمنيا حول مداخل ومخارج القرية، ومنعت دخول وخروج السيارات ومركبات التوك توك وغيرها.

وأضافوا أن سيارات من المحافظة طافت أرجاء القرية صباح اليوم الأربعاء، وقامت بتطهير وتعقيم عدة منشآت ومنازل، مؤكدين أن حالات الإصابة في القرية بلغت 9 حالات، منهم اثنتان توفيتا، الأولى لمواطن كان يعاني من التهاب رئوي حاد، والثانية لحالة أصيبت بكورونا لكنها توفيت بأزمة قلبية، فيما أصيب 7 مواطنين آخرين من المخالطين لهما.

من جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كلا من ابراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد بالمرور على القرية، ومتابعه تنفيذ إجراءات العزل، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامه أهالي القرية، وللوقوف على مدى صحتهم، وتلبية الاحتياجات، والاطمئنان على تقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية لأهالي القرية.

في سياق متصل، قررت وزارة البيئة تخصيص خلية دفن لمخلفات القرية بمدفن شبرامنت لضمان التخلص الآمن منها وعدم انتشار العدوى.

وقامت الوزارة بتجهيز الجير الحي لتغطية المخلفات التي تصل للمقلب من القرية، وكذلك سيارة لتطهير المعدات بعد خروجها من القرية، فيما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هناك عددا من الإجراءات الواجب اتخاذها عند عزل مدينة أو قرية مصابة بفيروس كورونا، حيث يتم التعامل مع المخلفات الناتجة منها على أنها مخلفات خطرة.

وذكرت في بيان رسمي أنه يتم إنشاء حفرة بالمقلب، تتناسب مع كمية المخلفات المتولدة من القرية على أن يتم استخدام الجير الحي في قاع الحفرة، واستخدامه مع كل عمليات دفن للمخلفات، مع مراعاة أعمال التغطية المستمرة للمخلفات، مضيفة أنه يراعى في اختيار موقع الحفرة ،أن يكون عكس اتجاه الريح السائدة، فضلا عن ضرورة وضع آلية للقضاء على الحشرات والقوارض، التي يمكن أن تعبث بالمخلفات، مما يؤدي إلى انتشار العدوى.

وقالت الوزارة إنه يتم إجراء عمليات التطهير بصفة دورية طوال اليوم، وذلك لكافة المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل، وكذلك عمليات تطهير الشوارع والأماكن العامة بالقرية، ومنع تراكم المخلفات داخل الحاويات وصناديق القمامة مع ضرورة الرفع المباشر لها أولاً بأول.

كانت محافظة الجيزة قد أعلنت أمس الثلاثاء فرض حجر صحي على القرية، اعتباراً من مساء الثلاثاء، ولمدة 14 يوماً حفاظاً على سكان القرية وذويهم.

وأكدت المحافظة أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لأهالي القرية، تشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وألبان الأطفال للمنازل، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أي حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، فضلاً عن توفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن.

وكلف محافظ الجيزة مديريات التموين والتضامن والجمعيات الأهلية بتوفير كافة السلع التموينية والخبز والخضراوات والفاكهة لسكان القرية لحين انتهاء فترة الحجر.

وذكرت المحافظة أنها وكافة أجهزتها ستقوم على توفير أي متطلبات أخرى للقرية، وبما يلبي أي احتياجات للمواطنين فوراً، كما سيتم نشر سيارات لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل القرية.

يشار إلى أن السلطات المصرية كانت قد فرضت حجرا صحيا ذاتيا على قرى الهياتم بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، ودموشيا التابعة لمحافظة بني سويف، وأبو ربيع التابعة لمحافظة الإسماعيلية، ومن قبلهم قرية السماحية التي شهدت وفاة أول مصرية بكورونا، بسبب انتشار وتزايد حالات الإصابة بالفيروس فيها.