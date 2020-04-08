مصر تمدد الحظر وتعليق الرحلات لأسبوعين لمواجهة كورونا

قررت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، تمديد إجراءات مواجهة فيروس كورونا لأسبوعين إضافيين مع بدء حظر التجوال من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، مد إجراءات مواجهة كوورنا لأسبوعين إضافيين بدءا من اليوم، تشمل حظر التجول من الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.

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كما أعلن تعليق حركة المواطنين وحركة النقل العام ووسائل المواصلات في نفس التوقيت، وإغلاق المحال التجارية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، وإغلاق كافة الملاهي والمقاهي وكافة المطاعم ومحال المأكولات على أن يقتصر العمل بها على نقل الطلبات مع تعليق خدمات الحكومة مثل الشهر العقاري والتأمينات والمرور لمدة أسبوعين.

وقرر رئيس الوزراء تعليق الدراسة لأسبوعين إضافيين، ووقف خدمات الحكومة مثل الشهر العقاري والمرور لنفس المدة.

وأضاف أنه سيتم وقف التجمعات الدينية مناشدا المصريين وقف التجمعات والتزاحم والاختلاط، لمنع انتشار كورونا.

كما أعلن رئيس الحكومة اقتطاع 20% من رواتب المجلس للمساهمة في صندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا.

نقل مصابين إلى المدن الجامعية

إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء المصري أنه سيتم البدء فوراً في تحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا التي لا تظهر عليها أية أعراض، إلى نُـزل الشباب، والمدن الجامعية.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد قبل المؤتمر الصحافي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ناقش رئيس الوزراء آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لفيروس كورونا، وإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونُـزل الشباب، وكذا آلية صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه واسترشادًا بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة حتى الآن، سيتم نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا والتي تبلغ من العمر أقل من ٥٠ عامًا، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة ، وذلك بعد أن أمضوا مدة العلاج المقررة طبقًا للبروتوكول العلاجي وهي ٥ أيام وتقييم حالتها الصحية.

متابعة خاصة

وأشارت إلى أنه سيتم استكمال فترة المتابعة لتلك الحالات بداية من اليوم، الأربعاء، في تلك الأماكن المعدة طبيًا، وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان، وذلك لحين سلبية تحاليلهم وخروجهم نهائيًا بعد تمام شفائهم.

وأضافت الوزيرة أن تلك الأماكن تم تجهيزها طبيًا على أعلى مستوى من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، كما تم تزويدها بعيادات للمتابعة ومعامل ووحدات للأشعة وصيدلية خاصة، بالإضافة إلى توافر الأطقم الطبية اللازمة.

وذكرت وزاترة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى، الثلاثاء، بلغ 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و 94 حالة وفاة.