شاهد.. السيسي يوبخ مسؤولين لعدم ارتداء العمال كمامات

في جولة مفاجئة، تفقد خلالها مواقع إنشائية لشركات مصرية، وبخ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مسؤولين بسبب عدم ارتداء العمال كمامات واقية تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وطالب السيسي المسؤولين بتوزيع كمامات فورا على العمال، متوعدا بالمرور على الموقع مرة أخرى غدا للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إنه في إطار تفقد الرئيس بعد ظهر اليوم لبعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفي ضوء ما لاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، فقد وجه كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية.

وطالب الرئيس السيسي الجميع بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصاً على سلامة كافة المواطنين، خاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.