مصر والسودان يتمسكان بـ"مسار واشنطن" الخاص بسد النهضة

أكدت مصر والسودان تمسكهما بمرجعية "مسار واشنطن" الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

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وبحث رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الخميس، في الخرطوم مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، ووزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، المستجدات على الساحة الإقليمية، وأوجه التعاون الثنائي بين السودان ومصر في مختلف المجالات، وتطورات ملف سد النهضة.

وأكد الجانبان، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، على التمسك بمرجعية "مسار واشنطن" الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015.

في سياق آخر، ناقش الطرفان ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى القاهرة وأديس أبابا في القريب العاجل.

يذكر أن إثيوبيا رفضت حضور الاجتماع الأخير لمفاوضات سد النهضة في واشنطن نهاية فبراير/شباط الماضي، والذي كان مقرراً خلاله توقيع الاتفاق النهائي لقواعد تشغيل وملء سد النهضة بين الدول الثلاث.