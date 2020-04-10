مصر.. 17 وفاة جديدة بكورونا بينها طبيب استشاري

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الجمعة، عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بإصابات فيروس كورونا، حتى الجمعة، بلغ 1794 حالة، من ضمنهم 384 حالة تعافت وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحة أن 30%؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وأكدت الوزارة خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وجميعهم من المصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وفاة طبيب

هذا وأعلنت نقابة الأطباء في مصر، في وقت سابق الجمعة، وفاة طبيب آخر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكشفت النقابة وفاة الدكتور طارق شكري، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، ووكيل مستشفى العباسية للصحة النفسية، معلنة أنه توفي في قسم الرعاية المركّزة بمستشفى حميات العباسية اليوم الجمعة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت النقابة أنه تم نقل الدكتور طارق لمستشفى حميات العباسية يوم الخميس قبل الماضي، بعد ارتفاع في درجة الحرارة، والتهاب حاد بالرئتين، تبعه اضطراب في الإدراك، وفشل في الجهاز التنفسي، مؤكدة فشل محاولات علاجه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

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وكانت النقابة قد أعلنت من قبل، وفاة الدكتور أحمد اللواح أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، إثر مخالطته لمريض هندي مصاب توفي قبله بيومين.

وطالبت النقابة من قبل وزارة الصحة بموافاتها بأسماء الأطباء الذين أصيبوا بكورونا، تمهيدًا للتواصل معهم ومع أسرهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وتسلل فيروس كورونا للطواقم الطبية في مصر، حيث أصاب أطباء بمستشفيات جامعتي عين شمس والأزهر، ومعهدي الأورام والقلب، ومستشفى الزيتون التخصصي.