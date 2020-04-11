إحصاء رسمي: وفاة 3 أطباء وإصابة 43 آخرين بكورونا في مصر

أعلنت نقابة الأطباء في مصر اليوم الجمعة وفاة 3 أطباء وإصابة 43 آخرين بفيروس كورونا المستجد، وفق إحصاء رسمي استند إلى بيانات النقابات الفرعية.

وكشفت النقابة في بيان نشرته اليوم أن الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا، اثنين بـ"عدوى مجتمعية" بعيدة عن ظروف عملهما، أما الطبيب الثالث فتوفي بعد إصابته بعدوى من مخالطته لمريض مصاب.

ودعت النقابة وزارة الصحة المصرية "للإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولاً بأول، حتى تقوم النقابة بواجبها النقابي حيال أسرهم".

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وطالبت النقابة جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة وتوفير جميع مستلزمات الوقاية في جميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها. كما شددت على ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين لحالات إيجابية، تطبيقاً للبروتوكولات العلمية.

وكانت النقابة قد أعلنت أمس وفاة الدكتور طارق شكري، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان ووكيل مستشفى العباسية للصحة النفسية، بفيروس كورونا.

وقالت إن الطبيب توفي أمس في قسم الرعاية المركزة بمستشفى حميات العباسية، الذي كان قد نقل إليه الخميس قبل الماضي إثر ارتفاع في درجة حرارة جسمه والتهاب حاد بالرئتين تبعهما اضطراب في الإدراك، وفشل في الجهاز التنفسي، مؤكدةً فشل محاولات علاجه.

وأعلنت النقابة من قبل وفاة الدكتور أحمد اللواح أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الأزهر، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا عقب مخالطته لمريض هندي مصاب توفي قبله بيومين، فيما توفيت طبيبة أخرى في محافظة الدقهلية مساء أمس.

وتسلل فيروس كورونا للطواقم الطبية في مصر، حيث أصاب أطباء بمستشفيات جامعتي عين شمس والأزهر، ومعهدي الأورام والقلب، ومستشفى الزيتون التخصصي.