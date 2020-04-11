محافظ الدقهلية يطلق اسم الطبيبة ضحية كورونا على مدرسة القرية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قرار تغيير اسم مدرسة "شبرا البهو الابتدائية"، باسم مدرسة الدكتورة سونيا عبدالعظيم الابتدائية، التي رفض الأهالي دفن جثمانها اليوم بعد إصابتها بفيروس كورونا ووفاتها، مؤكدا أنه سيتم تخليد اسم الطبيبة الراحلة مدى الحياة، وهو أقل واجب يتم تقديمه لها، "وسيتم عمل لافتة على المدرسة، وسيتم تغيير كافة الأوراق المتعلقة بالقرية".

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد": "أوجه الشكر لمديرية أمن الدقهلية لإصرارها على تنفيذ القانون، والتصدي لأهالي القرية ممن رفضوا دفن الجثمان، ما حدث قضية مجتمع وأقل حقوق مصابي كورونا أن يتم دفنه ويوارى جثمانه، وتم الدفن بتعاون أجهزة المحافظة، وتم القبض على أكثر من 22 شخصا، وتم تحويلهم للنيابة العامة وحبسوا، ويتم التجديد وفقا للإجراءت القانونية".