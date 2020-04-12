رئيس وزراء مصر لزوج الطبيبة: أعتذر عما فعله أهل قريتكم

اعتذر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولى، لزوج الطبيبة سونيا عارف، التي توفيت بكورونا في اتصال هاتفي عم فعله أهل قرية شبرا البهو، وذلك في اتصال هاتفي أثناء تقديمه واجب العزاء للدكتور محمد هنداوي زوج الطبيبة.

موضوع يهمك لا تزال واقعة رفض أهالي قرية "شبرا البهو" بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية شمال مصر، لدفن جثمان طبيبة من أبناء القرية توفيت... تفاصيل جديدة.. "عامل" أشعل شرارة رفض جثمان طبيبة بمصر مصر

وقال في اتصاله: "أكلمك كمواطن مصري، قبل أن أكون رئيسا للوزراء، لأقدم خالص العزاء، وأعتذر لكم بالنيابة عن جموع المصريين عما صدر من تصرفات مشينة من بعض أهالي قرية شبرا البهو"، مضيفا: من أخطأ سيحاسب بالقانون، وهؤلاء لا يعبرون سوى عن أنفسهم، بينما جموع المصريين يقدرون جهود الأطقم الطبية، وتضحياتهم، ولن نسمح لأحد بأن يهين أو يتعدى على أي فرد بها.



هذا وشدد رئيس الوزراء على أن المجتمع كله يقدر ما تقوم به الأطقم الطبية من جهود وتضحيات، مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، موجها الشكر لجموع العاملين في الحقل الطبي.