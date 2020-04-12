مصر.. 13 وفاة بكورونا و126 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، عن تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم رجل أجنبي و13 حالة وفاة، وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تعافت، و159 حالة وفاة.

كما صرحت عن خروج 21 شخصاً من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 447 حالة حتى اليوم.

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وذكرت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



من جانبها، وجهت وزيرة الصحة بضرورة تواجد فرق للدعم النفسى بشكل مستمر داخل مستشفيات العزل لتقديم الدعم المعنوى للأطقم الطبية والتواصل الفعال معهم.

كما وجهت بتواجد مسؤول بصفة مستمرة من لجنة متابعة الإجراءات الوقائية التي تم تشكيلها لتعزيز سبل حماية الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، حيث يتولى الإشراف على إجراءات مكافحة العدوى وعلى رأسها ارتداء وخلع الملابس الوقائية بشكل آمن.