الصحة العالمية: أغلب مصابي كورونا بمصر يتعافون بلا علاج

كشفت منظمة الصحة العالمية أن 85% من المصابين بفيروس كورونا في مصر تعافوا بدون علاج. وأوضحت في مؤتمر صحافي في القاهرة الاثنين، أن عدد الحالات المصابة بكورونا في مصر، بلغ 2065 حالة، و159 وفاة، في حين تعافى 447 شخصاً، مضيفة أنه عبر تحليل تلك الأرقام يتبين أن معدل الوفيات بلغ 7,6%، مع مراعاة - وحسب تأكيدات وزارة الصحة المصرية - أن نسبة 30% منهم توفوا قبل وصولهم المستشفيات وهي ملاحظة تستحق الدراسة للوقوف على الأسباب .

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كما أشارت إلى أن 13% من الإصابات سجلت بين العاملين في المجال الصحي، مضيفة أن الفيروس وباء ومرض جديد، ولذلك فهناك قلة تقدير من قبل البعض، كما هو الحال في أي وباء أو جائحة جديدة تجتاح أي دولة، داعية إلى ضرورة وجود جهاز ترصد قوي قادرٌ على الرصد والتقصي والكشف عن الاتجاه الوبائي.

إلى ذلك، ذكرت أن وزارة الصحة المصرية تقوم بمراقبة الأمراض التنفسية الحادة من خلال منظومة شاملة للترصد الوبائي والمعملي منذ عام 1999، و يتم تنفيذها من خلال مجموعة من البرامج وتعمل على تطويرها بصفة مستمرة، مضيفة أن الوزارة تعمل على ترصد الأمراض التنفسية الحادة على الصعيد القومي في أكثر من 420 مستشفى و منشأة صحية. وقالت إن استغلال هذه البرامج ستؤدي إلى كشف المزيد من الإصابات لعزلها وعلاجها وحماية المجتمع المصري.

يذكر أن وزارة الصحة كانت أعلنت الأحد، تسجيل 126 إصابة جديدة، بينهم أجنبي و13 حالة وفاة، مضيفة أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تعافت، و159 وفاة.