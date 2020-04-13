مصر.. 125 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، عن تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة، حيث بلغ إجمالي الإصابات 2190 حالة و164 حالة وفاة.

وصرحت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة حتى اليوم.

إلى ذلك، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اجتماعها الدوري، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل، وهي "الصداقة بأسوان، وإسنا بالأقصر، وأبوتيج بأسيوط، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة، لمتابعة توفير كافة الاحتياجات وتطبيق بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى.

وأوضحت الوزيرة أنه متابعة لما قامت به الوزارة من استحداث سياسة لنقل الحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، حيث يتم استكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.

وأضافت أنه من ضمن حالات الشفاء المعلن عنها اليوم، هنالك 21 حالة تم شفاؤها وخرجت من الفنادق ونزل الشباب من محافظات الجيزة والإسكندرية ودمياط، وذلك من أصل 185 متواجدين بالحجر الصحي في تلك الأماكن، ويتلقون الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشرًا إيجابيًا لنجاح سياسة الحجر الصحي خارج مستشفيات العزل، التي اتبعتها الوزارة مؤخرًا، كما لفتت إلى أنه جاري نقل اليوم، عدد من الحالات التي استجابت للعلاج في مستشفيات إسنا بالأقصر والصداقة بأسوان إلى نزل الشباب التي تأهيلها في هذه المحافظات.

وشددت الوزيرة على أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، كما ناشدت كافة المواطنين في حال ظهور أي أعراض عليهم، التوجه فورًا إلى مستشفيات الحميات أو الصدر أو التواصل مع وزارة الصحة.