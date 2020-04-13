بالصور.. ولادة طفلين لمصابتين بكورونا في مصر

أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري، هاني يونس، اليوم الاثنين، نجاح حالتي ولادة لسيدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد.

وذكر يونس على صفحته على فيسبوك: "جيشنا الأبيض يحقق النجاحات. حالتا ولادة لمصابتين بكورونا الفجر. ثقوا بالله واطمئنوا".

ولم يوضح يونس إن كانت الفحوص أثبتت عدم انتقال المرض المعدي من الوالدتين للرضيعين.

وكان أحد مستشفيات مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في مصر، شهد ولادة أول طفل لأم مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه ينبغي تشجيع الأمهات حديثي الولادة اللاتي أثبتت الفحوص إصابتهن بالفيروس على العناية بأطفالهن، وإرضاعهن رضاعة طبيعية، بشرط التزامهن بتدابير صارمة للصحة العامة.

وسجلت مصر 2065 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و159 وفياة حتى الآن، وأعلنت تعافي 447 شخصا.