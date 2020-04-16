الخامسة في مصر.. تفاصيل ولادة طفل من أم مصابة بكورونا

شهدت مستشفى كفر الزيات للعزل في محافظة الغربية شمال مصر، ولادة طفل من أم مصابة بفيروس كورونا، لتصبح الحالة الخامسة في البلاد من أمهات مصابات بالفيروس.

وقام أطباء متخصصون تم استدعاؤهم من خارج المستشفى، ووسط إجراءات وقائية واحترازية، بإجراء عملية الولادة لسيدة مصرية، مصابة بالفيروس، تدعى ياسمين نصر، حيث تمت بنجاح، وأطلق على المولود اسم يامن.

وقال سيد نصر خال الطفل والمقيم في نفس المستشفى للعلاج أيضا من فيروس كورونا لـ "العربية.نت" إن شقيقته ياسمين نصر المصابة بالفيروس، وتقيم في نفس المستشفى للعلاج، مع زوجها محمد عواد، شعرت بآلام الولادة، وعلى الفور، أجرى الأطباء العملية لها وبنجاح، وأنجبت طفلا أطلقت عليه اسم يامن تيمنا بالشفاء لها ولزوجها ولنحو 47 من أفراد الأسرة مصابين بكورونا، ويتوزعون في مستشفيات مختلفة.

وأضاف أن الأطباء وغالبية أفراد الأسرة الذين يقيمون في المستشفى للعلاج، احتفلوا بقدوم المولود الجديد، مؤكدا أن الأم بصحة جيدة، وكذلك الجنين، وتم الحصول على مسحات منهما، للتأكد من إصابة الجنين من عدمه، والتأكد كذلك من حالة الأم.

كانت العائلة وهي من منطقة بهتيم بمحافظة القليوبية شمال مصر، قد أصيب منها 47 شخصا بفيروس كورونا، وفرضت السلطات المصرية حظراً كاملاً على شارعين تقيم بهما في المنطقة، كما قامت بتوزيع المصابين منها على عدة مستشفيات للعزل في كفر الزيات وقها والعجوزة.

وكشف الشاب سيد أن اثنين من أبناء العائلة توفيا بكورونا، هما جدته المسنة وتبلغ من العمر 73 عاماً، وعمه عبد الفتاح نصر والذي يبلغ من العمر 50 عاماً.

كما شهد مستشفى إسنا للعزل جنوب مصر، ولادة مولود خامس، من أم مصابة بكورونا.

وقال مسؤول بالمستشفى لـ "العربية.نت" إن المستشفى شهد فجر اليوم ولادة طفل من الأم" ك .م. ك " من منطقة الكرنك بالأقصر، وتقيم في المستشفى للعلاج، حيث أجرى فريق طبي بقيادة الدكتور محمد حمزة كشك ولادة قيصرية لها، وبنجاح تام، وسط إجراءات وقائية واحترازية شديدة.

وأضاف أن الأم والمولود بصحة جيدة، وسيتم الحصول على مسحة من الاثنين، لبيان إصابة الرضيع بالفيروس.

وشهدت مصر من قبل 3 عمليات ولادة لأطفال من أمهات مصابات بفيروس كورونا، حيث شهدت مدينة الغردقة ولادة أول طفل ويدعى آدم من أم مصابة بفيروس كورونا، كانت محتجزة في مستشفى إسنا للعزل بالأقصر، جنوب البلاد، فيما أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري، الاثنين الماضي، نجاح حالتي ولادة لسيدتين مصابتين بفيروس كورونا، كانت إحداهما في مستشفى العجوزة.