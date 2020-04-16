صور.. الصين تستعين بشعر أحمد شوقي في حرب كورونا!

استعانت الصين أثناء تسليم مصر اليوم الخميس، في مطار القاهرة الدولي شحنة 4 أطنان من المستلزمات الطبية كهدية، بشطر بيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقي من قصيدة "كلنا في الهم شرق" التي كتبها الشاعر لدولة سوريا في زمن الاستعمار الفرنسي عن المعاناة التي عاصرتها كل الدول المستعمرة رغم الاختلافات والبعد الجغرافي بين الدول.

ووقع اختيار دولة الصين على بيت "نصحت ونحن مختلفون دارا .. ولكن كلنا في الهم شرق" لتعبر عن عمق وترابط العلاقات بين البلدين وعن وحدة الأزمة التي تمر بها الدولتان بسبب كورونا ورغم اختلاف القارات وبُعد البلدان إلا أننا نواجه هذا الوباء بترابط بين الدولتين.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر للصين حكومة وشعبا على هديتها لمصر، مؤكدة على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لحماية شعبها وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت الوزارة أن الشحنة تبلغ 4 أطنان تتضمن مستلزمات طبية وقائية منها 20 ألف كمامة N95، و10آلاف من ملابس الوقاية، بالإضافة إلى 10آلاف كاشف خاص بفحص الأحماض النووية لفيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد السفير الصيني لدى مصر، لياو ليتشيانج، أن هذه المساعدات تأتي في إطار التضامن والتعاون المستمر بين رئيس الصين والرئيس السيسي، مشيراً إلى أن هذه المساعدات هي رد للجميل المصري.

وأضاف أن الصين ستتيح ما لديها من معلومات ونتائج فنية للجانب المصري للمساعدة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تم عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرنس بين الخبراء الصينيين والمصريين لتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين فى التصدي لفيروس كورونا.

كما نوه أن هذه المساعدات هي الدفعة الأولى التي تقدمها الصين إلي مصر، لافتا إلى إرسال دفعات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.





وكشف عن زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الكمامات المتواجد بالقاهرة والذى يعمل بشراكة وخبرة مصرية صينية، حيث من المقرر زيادة خطوط الإنتاج به إلى 5 خطوط، قدرة إنتاج كل خط 100 ألف كمامة في اليوم الواحد، مما سيساهم بشكل كبير في زيادة المخزون من المستلزمات الوقائية، مشيراً إلى أن مستقبل مصر بعد انتهاء هذا الوباء سيكون الأفضل بين دول العالم.