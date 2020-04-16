مصر.. إجراءات أشد صرامة يوم الاثنين لمواجهة كورونا

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري وقف كافة وسائل النقل العام والنهري، وحافلات الرحلات بين المحافظات، خلال عطلة شم النسيم الاثنين المقبل، منعا للتجمعات وتجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، إنه تقرر التعامل مع يوم شم النسيم وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة يومي الجمعة والسبت، من غلق كامل لكافة المحال التجارية والأسواق، ومنع أي تجمعات على الشواطئ مع إغلاقها.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، أنّها أحبطت مخططاً إرهابياً يستهدف نشر فيروس كورونا بين الأمنيين في محافظة قبلي... إرهاب جرثومي في تونس.. خطط لنقل العدوى للأمن عبر البصاق المغرب العربي

وأضاف أن تلك الإجراءات تهدف للحد من الإصابات بفيروس كورونا، خاصة أن أرقام المصابين في مصر تسير وفق السيناريو المتوقع من جانب الحكومة في التعامل مع الأزمة، مؤكدا أن الحكومة تسعى لدفع عجلة الاقتصاد للنهوض ومواجهة كافة تداعيات أزمة كورونا.

كان رئيس الوزراء المصري قد اتخذ عدة قرارات خلال الآونة الماضية لمواجهة انتشار كورونا، شملت حظر التجول من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي، وإغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية ودور العرض السينمائي والمسرحي وكافة الأنشطة الرياضية والثقافية وإيقاف حركة الطيران، وتعطيل الدراسة، وتخفيض عدد موظفي الحكومة، وإغلاق المساجد، والكنائس، وتعليق صلاة الجمعة والجماعات، ووقف كافة سرداقات العزاء وإغلاق قاعات مناسبات الأعراس لمواجهة كورونا.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد في تغريدة له اليوم الخميس، أنه سيتم مواجهة أي مخالفات تضر بمصلحة البلاد خلال أزمة كورونا.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس الأربعاء ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 2505 مصابا في البلاد، من بينهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.