هجوم غريب لخفافيش على قرية بمصر.. والسلطات ترد "بالشطة"

تعرضت قرية مصرية لهجوم غريب ومكثف، من خفافيش مساء أمس الخميس، ما أثار الذعر، لدى الأهالي خشية نقل فيروس كورونا للقرية.

وكشف شهود عيان أن قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش في مدينة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية شمال القاهرة ، تعرضت لهجوم مكثف من خفافيش، وبطريقة منظمة في توقيت واحد.

موضوع يهمك بعد أن أصدر النائب العام المصري قرارا بحبس المتورطين في منع دفن جثمان الطبيبة المصرية سونيا عبد العظيم عارف المتوفية... حق طبيبة كورونا يعود.. اعتذار الأهالي يملأ قريتها مصر





وقالت الوحدة المحلية لمجلس مدينة القناطر في بيان، أن غريب أحمد رئيس المدينة تلقى بلاغًا من أهالي القرية، أن الخفافيش وبعد هجومها استقرت في منزل مهجور وغير مأهول، مضيفة أنه علم الفور انتقل المسئولون بالوحدة المحلية بالقشيش للتعامل والمواجهة.

وأضافت أنه جرى مطاردة الخفافيش، بإشعال دخان مخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة، ووضعها بالمنزل لقتل الخفافيش، حيث تمكنت الخطة من القضاء على كمية كبيرة من الخفافيش وقتلها.

وأكدت أنه تم التنبيه على صاحب المنزل بغلق جميع المنافذ، والاستمرار بمتابعةالمكافحة بهذه الطريقة للقضاء نهائيًا على الخفافيش.