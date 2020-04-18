البرلمان العربي يناقش مواجهة كورونا اقتصادياً واجتماعيا

يعقد مكتب البرلمان العربي برئاسة الدكتور، مشعل بن فهم السلمي، اجتماعاً عن بُعد غدا الأحد، لمناقشة انتشار فيروس كورونا في العالم العربي، وبحث سُبُل مواجهته، ومعالجة آثاره الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الشعب العربي، وتداعياته على اقتصاديات الدول العربية.

وسيُشارك في بداية الاجتماع رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية والصحية بجامعة الدول العربية، لتقديم عرض بشأن تطورات انتشار فيروس كورونا في الدول العربية، وتأثيراته على قطاع الصحة والقطاعات الأخرى وسبل مواجهته، والجهود المبذولة لمساعدة الدول العربية لتخطي آثار هذه الجائحة.

وسيناقش مكتب البرلمان العربي مشروع قرار بشأن مواجهة انتشار كورونا في العالم العربي، ومقترحاً لرئيس البرلمان بشأن إصدار قانون عربي استرشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي، وأربعة مشروعات قرارات بشأن متابعة تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية التي تشهد عدم استقرار وتأثرت سلباً بهذه الجائحة.

وكشف البرلمان أن مشروعات القرارات تتضمن مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، ومشروع قرار بشأن الأوضاع في كل من اليمن وسوريا وليبيا، واستعراض ما تم إنجازه في تقارير الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2019.