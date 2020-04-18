تعافي أصغر مصابة بكورونا في مصر.. رضيعة أمها مريضة

أعلنت إدارة مستشفى قها لعزل مصابي كورونا في مصر، شفاء وتعافي أصغر مصابة بالفيروس وهي رضيعة عمرها 6 أشهر.

وقالت إن الرضيعة من قرية طنان التابعة لمحافظة القليوبية، وأصيبت بالعدوى من والدتها التي ما زالت محتجزة في المستشفى للعلاج، مضيفة أنه تم تسليم الطفلة لجدتها لحين اكتمال شفاء والدتها.

واحتفلت إدارة المستشفى، بخروج 6 حالات جديدة بعد شفائهم من كورونا، ليرتفع عدد الحالات التي غادرت المستشفى إلى 65 حالة.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و9 حالات وفاة.

كما كشفت الوزارة عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، معلنة ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى الجمعة.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا، مضيفة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة، بلغ 2844 حالة و205 حالات وفاة.