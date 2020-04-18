مصر.. عزل خطيب مسجد أقام صلاة الجمعة في منزله

قررت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم السبت، فصل خطيب مسجد أقام صلاة الجمعة أمس في منزله بالمخالفة والتحايل على قرار الوزارة بتعليق صلاة الجمع والجماعات، منعاً لانتشار كورونا.

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وأعلنت الوزارة فصل محمد ربيع شحاتة يوسف، خطيب بإدارة أوقاف بركة السبع التابعة لمديرية أوقاف المنوفية، حيث أقام صلاة الجمعة بمنزله.

وقرر وزير الأوقاف مختار جمعة، إلغاء التصريح المقرر للخطيب، مؤكدا أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور، وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله.

كان الوزير المصري قد قرر تعليق صلاة الجمعة والجماعات في المساجد والزوايا في مصر منعا لانتشار فيروس كورونا.

وأعلن أنه إذا استمر نشاط فيروس كورونا بالتفشي فإن المساجد ستغلق في رمضان، مضيفا أنه لا نية لفتح المساجد حتى زوال علة الغلق وهي الوباء، وألا يتم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة في البلاد، وعودة الحياة إلى طبيعتها مع تأكيد وزارة الصحة أن التجمعات لم تعد تشكل خطراً على المواطنين.