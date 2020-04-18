مصر: 188 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 3032

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، تسجيل 188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3032 حالة و19 حالة وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 224 حالة.

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إلى ذلك، أكدت الوزارة خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.