رحلة استثنائية لإعادة المصريين العالقين في لبنان الثلاثاء

تسيّر شركة مصر للطيران، الثلاثاء المقبل، رحلة استثنائية من مطار القاهرة الدولي إلى بيروت بهدف إعادة المصريين العالقين في لبنان من ذوي الحالات الإنسانية والطارئة، وذلك ضمن الجسر الجوي الاستثنائي لعودة المصريين العالقين بالخارج، في ظل تعليق رحلات الطيران حول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وسيخضع جميع الركاب العائدين للحجر الصحي في فندق مخصص لذلك لمدة 14 يوماً، وذلك تنفيذاً لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج. والتزم كل راكب راغب بالعودة لمصر بكتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بقبوله الدخول في حجر صحي فور وصوله للبلاد، لمدة 14 يوماً للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

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وكانت سلطة الطيران المدني المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية، منذ 19 مارس/آذار الجاري. وتم استثناء 5 حالات من هذا التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الـ"شارتر" لتمكين عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء العزل.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر تسجيل 188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة، في أكبر حصيلة يومية للإصابات والوفيات بكوفيد-19.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان إن جميع الإصابات الجديدة لمصريين، مشيراً إلى أن جميع الحالات موجودة في مستشفيات العزل و"تخضع للرعاية الطبية وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وأضاف مجاهد أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر حتى السبت بلغ 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل و224 حالة وفاة.

وأشار المتحدث إلى أن وزارة الصحة والسكان "تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية".