مصر.. 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة.

وبذلك يصل إجمالي المصابين بكورونا في مصر إلى 3333 حالة، ضمنهم 821 متعافيا و250 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة أن 89 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا اليوم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وجميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وشفائهم تماماً.

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كما أشارت إلى أن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافياً".

ومن ضمن الـ189 حالة إصابة جديدة، هناك شخص واحد أجنبي. وجميع هذه الحالات تتواجد الآن بمستشفيات العزل حيث تخضع للرعاية الطبية وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزارة الصحة مواصلة رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.