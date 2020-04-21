شاهد أطباء في مصر يحتفلون بعيد ميلاد طفل مصاب بكورونا

احتفل أطباء مستشفى عزل في مصر بعيد ميلاد طفل مصاب بفيروس كورونا يتلقى العلاج لديهم.

وقام أطباء مستشفى قها للعزل شمال البلاد بالاحتفال بعيد ميلاد عمر الذي يعالج في المستشفى، وقدموا له الكعكة، وأضاءوا له الشموع، كما التقطوا الصور التذكارية معه، في لفتة أثارت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل.

موضوع يهمك دخلت إيران مجدداً على خط السياسة والشؤون الداخلية العراقية، في وقت يكافح رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، الذي شدد... إيران مجددا على خط العراق: نتابع إخراج القوات الأميركية العراق

إلى ذلك أعلنت إدارة المستشفى أنها تقوم بذلك لرفع الروح المعنوية للمرض، والتخفيف عنهم في فترة العزل، ولتوفير مناخ من الألفة والمحبة بينهم وبين الطاقم الطبي يسمح بمواصلة العلاج وتعجيل الشفاء.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية كانت أعلنت الاثنين اكتشاف 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة، ليرتفع أعداد المصابين إلى 3333، والوفيات إلى و250.

ولفتت الوزارة إلى خروج 89 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة.