تفاصيل اجتماع لجنة أزمة كورونا.. وقرارات جديدة مرتقبة

عقدت لجنة إدارة أزمة كورونا في مصر اجتماعا مساء الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لمناقشة آخر المستجدات.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، على ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا"، حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الموقف الحالي للفيروس في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.

كما أشارت الوزيرة إلى أن معدل الإصابة في مصر هو 34 لكل مليون حالة، وهو عدد قليل مقارنة بمعدل الإصابة العالمي الذي يبلغ 325 لكل مليون حالة مصابة.

وتطرقت الوزيرة إلى إجمالي أعداد الحالات المحولة من مستشفيات العزل إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب، بواقع 859 حالة، كما استعرضت خطة تأهيل مستشفيات الحميات والصدر، بواقع 79 مستشفى، لافتة إلى أنه سيتم إتاحة تقديم الخدمة الصحية كفرز وعزل بالمستشفيات التي تتعدد بها المباني كي تسمح بوجود مسار خاص بمرضى "كورونا" والطاقم الطبي المقيم معهم مختلف عن المبنى والمسار الخاص بالمشتبه بهم.

أجهزة تنفس صناعي

وقالت إنه سيتم إضافة مونيتور وأجهزة تنفس صناعي، بجميع الأسرّة حسب الحاجة، مع توفير سكن أطباء بخارج المستشفيات، والاستعانة بالمعامل المتوفرة بالمحافظات التابعة لوزارة الصحة للمسح والفرز، مشيرة إلى أنه سيتم رفع كفاءة المعامل والأشعة بما يتناسب مع متطلبات مستشفيات العزل وبروتوكول العلاج.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض إجمالي عدد الأسرّة المخصصة للإقامة والرعاية المركزة، بالإضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي المتوفرة في المستشفيات التابعة لوزارات الصحة، والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية، وكذا موقف استعدادات المدن الجامعية لتحويلها إلى مستشفيات لعزل الحالات المصابة بالفيروس، وإجراءات التعامل مع المصريين العالقين بالخارج، ولاسيما مع بدء عودة أعداد منهم على متن إحدى الرحلات الأربعاء .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي سيتم تطبيقها مع دخول شهر رمضان، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنها الخميس بعد عرضها على مجلس الوزراء.