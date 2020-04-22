ولادة طفل سادس من أم مصابة بكورونا في مصر

شهد مستشفى إسنا للعزل، ولادة طفل سادس من سيدة مصابة بكورونا في مصر.

وقال وليد عمر الضوي، مدير العلاقات العام بالمستشفى، إن المستشفى شهد، اليوم الأربعاء، ولادة طفل من سيدة مصابة بكورونا، حيث تم إجراء عملية قيصرية للأم وهي في الثلاثين من عمرها، ولا تزال محتجزة في المستشفى للعلاج من كورونا، مؤكدا أن حالة الأم والجنين جيدة.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال العملية التي شارك فيها أطباء من تخصصات النساء والتوليد والأطفال والتخدير من مستشفيات الأقصر وجامعة سوهاج.

وكان المستشفى قد شهد قبل أسبوع ولادة طفل آخر من أم مصابة بكورونا وتدعى " ك .م. ك" من منطقة الكرنك بالأقصر، وتقيم في المستشفى للعلاج، حيث أجرى فريق طبي بقيادة الدكتور محمد حمزة كشك ولادة قيصرية لها، وبنجاح تام، وسط إجراءات وقائية واحترازية شديدة.

وقبلها بأيام شهد مستشفى كفر الزيات للعزل في محافظة الغربية شمال مصر، ولادة طفل من أم مصابة بفيروس كورونا، تدعى ياسمين نصر، وأطلق على المولود اسم يامن.

وشهدت مصر من قبل، 3 عمليات ولادة أخرى لأطفال من أمهات مصابات بفيروس كورونا، حيث شهدت مدينة الغردقة ولادة أول طفل ويدعى آدم من أم مصابة بفيروس كورونا، كانت محتجزة في مستشفى إسنا للعزل بالأقصر، فيما أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نجاح حالتي ولادة لسيدتين مصابتين بفيروس كورونا، كانت إحداهما في مستشفى العجوزة.