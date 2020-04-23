مصر.. فيروس كورونا يضرب مسقط رأس القرضاوي

أعلنت السلطات المصرية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في قرية صفط تراب، مسقط رأس الداعية القطري الجنسية المصري الأصل يوسف القرضاوي، والتابعة لمدينة المحلة بمحافظة الغربية شمال البلاد، إلى 49 حالة.

وشددت السلطات من إجراءاتها في القرية التي تم فرض العزل الصحي عليها قبل أكثر من أسبوع ، لتزايد الإصابات بها، وسط حصر كامل وشامل لكافة المخالطين.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية لـ "العربية.نت" إن المصابين بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 8 سنوات، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى كفر الزيات للعزل، مضيفاً أنه يجري حصر المخالطين وفحصهم وعزل الباقين.

وفرضت السلطات عزلا كاملا على القرية، وفرضت ارتكازات أمنية حول مداخلها ومخارجها، كما شددت على عدم خروج السكان من منازلهم، مع الدفع بفرق مكافحة العدوى للتعقيم والتطهير لكافة المنشآت والمنازل المشتبه بإصابة قاطنيها.

وبدأت الإصابات في القرية نهاية مارس/آذار الماضي، حيث بدأت بوفاة مسنة تدعى أم السعد الدقادوسي، تبلغ من العمر نحو 67 عاما، عقب إصابتها بالفيروس، وتبين مخالطتها لعدد كبير من أبناء القرية منهم كوافير رجالي وهو من أقرب أقاربها، والأخير تأكدت إصابته، وبعدها توالت الإصابات.

وأفاد سكان من القرية تواصلت معهم "العربية.نت" أن تزايد الحالات يرجع لوجود عدد كبير من المخالطين للحالات المصابة، فضلاً عن إصابة آخرين كانوا مخالطين لحالات مصابة بمدينة كفر الزيات، فيما تم شفاء 7 من المصابين وخروجهم من مستشفيات العزل بعد التأكد من سلبية تحاليلهم.

ووفرت مديرية التضامن الاجتماعي وأجهزة المحافظة السلع والمواد الغذائية والدوائية للمواطنين، وتم منع ودخول أي سيارات للقرية، باستثناء السيارات المحملة بالمواد الغذائية مع تعقيمها.

وقال اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى إنه تم تطهير القرية بالكامل 5 مرات متتالية بواسطة سيارات الحماية المدنية والطب البيطري، كما تم تسليم 5000 كمامة، وتوصيل ماكينات صراف آلي تابعة لعدة بنوك ليسهل على المواطنين صرف الأموال.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أمس تسجيل 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة ليرتفع بذلك إجمالي المصابين، حتى أمس الأربعاء، إلى 3659 حالة، من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، فضلاً عن تزايد إجمالي الوفيات إلى 276 حالة.