بومبيو يدعو مصر للحفاظ على سلامة سجناء أميركيين من كورونا

حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نظيره المصري سامح شكري على الحفاظ على سلامة الأميركيين المحتجزين في مصر من فيروس كورونا.

ولم تعط الوزارة أي تفاصيل عن السجناء، لكن كان قد ورد ذكر ثلاثة أميركيين محتجزين في مصر في خطاب أرسله أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ إلى بومبيو وطالبوه فيه بأن يدعو للإفراج عن الأميركيين المسجونين في عدة دول خشية إصابتهم بالفيروس.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن بومبيو أكد في اتصاله مع شكري أمس الخميس "على ضرورة الحفاظ على سلامة المواطنين الأميركيين وإتاحة السبيل لتواصل قنصلي خلال جائحة كوفيد-19"