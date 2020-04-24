فيديو.. إقالة مدير مستشفى مصري رقص مع متعافين من كورونا

قرر محافظ الغربية شمال مصر إعفاء مدير مستشفى احتفل بالرقص مع متعافين من فيروس كورونا.

وتداول رواد مواقع التواصل، فيديو لمدير مستشفى المنشاوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، يشارك مجموعة من الطاقم الطبي، ومتعافين من كورونا، الرقص احتفالا بشفائهم وتعافيهم وخروجهم من المستشفى.

وأثار الفيديو انتقادات واسعة، وطالب عدد من المغردين بالتحقيق مع مدير المستشفى لعدم التزامه بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات الطبية، وكذلك لإخلاله بهيبة الأطباء والجيش الأبيض الذين يواجهون الوباء القاتل.

وقرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إعفاء الدكتور متولي أحمد أبو ريه مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا وإحالته للتحقيق، بناء على ما شاهده في الفيديو، كما قرر إيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر لحين انتهاء التحقيق، وتكليف طبيب آخر بشغل منصبه.

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وأعلنت وزارة الصحة المصرية الخميس تسجيل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى، الخميس، بلغ 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.