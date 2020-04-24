مصر.. تسجل 201 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة.

وذلك، يرتفع إجمالي الإصابات في مصر إلى 4092 حالة، من ضمنها 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 وفاة.

وأكدت وزارة الصحة اليوم خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا، جميعهم مصريون، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

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وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ1075 متعافًى.

أما الإصابات الجديدة فجميعها تعود لمصريين، وقد تم الكشف عنها ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع هذه الحالات موجودة الآن بمستشفيات العزل حيث تخضع للرعاية الطبية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.