مصر: 227 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الحالات 4319

أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة.

وقالت إن عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا بلغ حتى الآن 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.

وأعلنت الوزارة خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورون ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.

ولفتت الوزارة إلى أنها استقبلت 3229 مصريا من العالقين بالخارج بعدد من دول العالم بعد قرار تعليق الرحلات، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ البلاد.

وقالت إن 52 فريقًا طبيًا قام بفحص ومتابعة المواطنين القادمين وتقديم كافة الخدمات الطبية والوقائية لهم في أماكن إقامتهم بالحجر الصحي، وذلك حتى انتهاء فترة الحجر الصحي المقررة بـ14 يومًا.