قبل نقل مريض كورونا للعزل في مصر.. لابد أن يمر من هنا

أكدت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، أن مستشفيات الحميات يبلغ عددها 47 مستشفى بجميع المحافظات، تقوم بفرز الحالات المرضية المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد على أن تقوم بمطابقة تعريف الحالة وأخذ المسحات وتقديم الرعاية الطبية، وفقاً للبروتوكول العلاجي المحدث.

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وأوضحت الوزارة أن مستشفيات الحميات تبلغ طاقتها الاستيعابية 4258 سريراً من بينها 227 سرير رعاية مركزة، حيث يجري إعدادها لتصبح مستشفيات عزل بشكل تدريجي تقدم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي.

كانت قد عقدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، اجتماعين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الأول مع الأطقم الطبية بـ5 مسشتفيات عزل، وهي: "أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، ومستشفى النجيلة"، والثاني مع وكلاء وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية؛ وذلك للاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، وتوافر عدد كافٍ من القوى البشرية العاملة، بالإضافة إلى توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية والوقائية، كما اطمأنت الوزيرة على الحالة الصحية للحالات المتواجدة بنزل الشباب والفنادق والمدن الجامعية من الحالات البسيطة إكلينيكيا والحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج، حيث تتم متابعتهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.

وذكرت الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة، تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.