مصر.. 215 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل 215 إصابة جديدة لفيروس كورونا و10 حالات وفاة.

وكشفت الوزارة عن خروج 62 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1176 حالة.

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كما أوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 1502، من ضمنهم الـ1176 متعافياً.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى الأحد بلغ 4534 حالة، بينهم الـ1176 متعافياً و317 حالة وفاة.

إلى ذلك أوضحت وزيرة الصحة، هالة زايد، أنه "في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، أعلنت الوزارة في 7 أبريل الجاري، عن استراتيجية تتضمن نقل الحالات التي تحسنت وفق معايير إكلينيكية محددة إلى مجموعة من الفنادق ونزل الشباب والمدن الجامعية، وذلك تحت إشراف الطبي كامل من قبل وزارة الصحة".

وأشارت زايد إلى خروج 506 حالات من الفنادق ونزل الشباب والمدن الجامعية ضمن حالات الشفاء المعلن عنها، وهم من أصل 1237 حالة تم نقلهم إلى تلك الأماكن منذ بداية تطبيق تلك الاستراتيجية، بنسبة تعاف تجاوزت 40%، مؤكدة أن ذلك يعد مؤشراً إيجابياً لنجاح تلك الاستراتيجية، بتكاتف كافة مؤسسات الدولة.